Il Milan celebra l'anniversario della nascita di Herbert Kilpin, fondatore rossonero

vedi letture

Giornata particolare in casa rossonera. Quest'oggi infatti ricorre l'anniversario della nascita dello storico fondatore del Milan, l'inglese Herbert Kilpin che, per i primi anni, fu pure calciatore e allenatore del Diavolo. Kilpin nacque a Nottingham nel 1870 e per questo oggi ricorrono i 154 anni dalla sua nascita. Stabilitosi a Milano nel 1898, un anno dopo guidò la fondazione del Milan.

Oggi il club, tramite i suoi profili socia, ha voluto ricordare Kilpin con un video. La frase scelta dal club rossonero è: "Herbert aveva un sogno, fondare una squadra di calcio". Oggi, a quasi 125 anni di distanza, si può dire che il sogno di Kilpin si è avverato oltre le più rosee aspettative e scalda il cuore di milioni di tifosi. Auguri, Herbert!