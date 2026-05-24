Il Milan chiude la Serie A senza dignità sportiva: 70 punti e sesto posto in classifica

Il Milan chiude la Serie A senza dignità sportiva: 70 punti e sesto posto in classificaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:57News
di Manuel Del Vecchio
Il Milan finisce il campionato 25/26 al sesto posto dopo una serata vergognosa dal punto di vista sportivo contro il Cagliari a San Siro

Serata che ha superato di gran lunga il vergognoso a San Siro. Il Milan perde contro un Cagliari dominante e non parteciperà alla prossima edizione della Champions League. Rossoneri sesti, in attesa che finisca la partita tra Torino e Juventus. La squadra di Allegri chiude la Serie A 25/26 a 70 punti.

SERIE A, LA CLASSIFICA FINALE

Inter 87
Napoli 76
Roma 73
Como 71
Juventus 71*
Milan 70
Atalanta 59
Bologna 56
Lazio 54
Udinese 50
Sassuolo 49
Parma 45
Torino 44*
Cagliari 43
Fiorentina 42
Genoa 41
Lecce 38
Cremonese 34
Verona 21
Pisa 18

*partita ancora in corso