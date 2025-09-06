Il Milan comincerà a preparare la sfida contro il Bologna da martedì: attesa per Leao
Dopo qualche giorno di riposo concesso da Max Allegri il Milan tornerà a lavorare a Milanello nella giornata di martedì per cominciare a preparare la sfida in programma domenica sera a San Siro contro il Bologna.
In attesa del rientro dei Nazionali, soprattutto di Adrien Rabiot, volto nuovo dalle parti del centro sportivo rossonero, l'attenzione di tifosi e media è ovviamente rivolta verso Rafael Leao, ancora alle prese con l'infortunio al polpaccio che non gli ha permesso di scendere in campo prima contro la Cremonese e poi contro il Lecce nelle prime due uscite stagionali del Milan. Il recupero del portoghese viaggia però spedito, e martedì potrebbe essere il giorno della verità. Sì, perché nel momento in cui dovesse tornare a lavorare sin da subito con il gruppo, Leao potrebbe seriamente candidarsi a una maglia da titolare per la sfida di domenica contro il Bologna.
