Il Milan e il vantaggio di giocare solo il campionato. Vieri: "Bisogna comunque fare punti: qui nessuno ti regala niente"

Intervistato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante Christian Vieri, oggi opinionista per DAZN, ha parlato anche di Milan, di Fullkrug e della possibilità che il Diavolo possa lottare fino all'ultimo per lo scudetto avendo una sola competizione da giocare da qui al prossimo maggio.

Alla lunga, quanto favorirà il Milan non giocare mai a metà settimana?

"È un grande vantaggio, ma bisogna comunque fare punti sempre: qui nessuno ti regala niente. Ad esempio, il Milan fa bene con le grandi e poi stecca con le piccole,mentre all’Inter succede l’esatto contrario. Le annate a volte vanno così, sono strane e per fortuna imprevedibili: inutile cercare un perché, ogni partita è una battaglia e contiene mille partite all’interno. Chi riuscirà a gestire meglio gli imprevisti, alla fine ce la farà. In ogni caso, la Serie A è il campionato più bello d’Europa: la capolista cambia sempre, ma ci divertiremo ancora con quelle quattro là davanti".