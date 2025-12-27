Sarebbe fondamentale recuperare Leao: con lui la percentuale di vittoria del Milan è più alta
Il Milan ha vinto il 60.0% delle partite in cui Rafael Leão è partito titolare in questa stagione tra tutte le competizioni (6/10), percentuale che scende al 55.6% quando il portoghese non è sceso in campo dal 1' (5/9), con due delle tre sconfitte complessivamente incassate dai rossoneri arrivate nei match in cui il loro numero #10 non è partito tra i primi 11. Lo riporta Opta.
