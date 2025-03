Il Milan è la squadra in Europa che ha sbagliato più rigori in questa stagione

vedi letture

Indicativo il dato sui rigori in favore del Milan in questa stagione. I rossoneri ne hanno avuti a disposizione in questo campionato ben 8, fallendone la metà. Media migliorata col rigore trasformato da Pulisic in Supercoppa Italiana. Da inizio stagione hanno fallito 4 rigoristi diversi: Theo Hernandez, Abraham, Pulisic e Gimenez. Il Milan, di conseguenza, è la squadra in Europa che ha fallito più rigori in questa stagione.

Nel dettaglio:

Serie A, Milan - Venezia 4-0 (Pulisic, gol)

Serie A, Milan - Venezia 4-0 (Abraham, gol)

Serie A, Fiorentina - Milan 2-1 (Theo Hernandez, parato)

Serie A, Fiorentina - Milan 2-1 (Abraham, parato)

Supercoppa Italiana, Juventus - Milan 1-2 (Pulisic, gol)

Serie A, Milan - Parma 3-2 (Pulisic, gol)

Serie A, Torino - Milan 2-1 (Pulisic, parato)

Serie A, Lecce - Milan 2-3 (Pulisic, gol)

Serie A, Napoli - Milan 2-1 (Gimenez, parato)