Il Milan e Origi continuano a trattare la risoluzione contrattuale
I colpi di coda del calciomercato del Milan stanno nel togliersi ogni peso contrattuale. Dopo Ismael Bennacer, finito alla Dinamo Zagabria, Yacine Adli, vicino all'Al-Shabab, potrebbe essere il turno di Divock Origi.
Il centravanti belga, arrivato nell'estate del 2022, non veste la maglia rossonero dal 28 maggio 2023, quando per 4 minuti entrò in campo nella vittoria dell'allora Diavolo di Stefano Pioli sulla Juventus di Max Allegri. Da quel momento un prestito deludente al Nottingham Forest ed una stagione da fantasma dove si è allenato costantemente con un personal trainer ricevendo comunque lo stipendio dal Milan. Quest'estate, dopo 3 anni di nulla, sono cominciate le trattative (complicate) per la sua rescissione contrattuale, che non è da escludere possa essere firmata presto.
