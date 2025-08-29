Il Milan ha concluso il primo tempo con uno sterile 61% di possesso palla
MilanNews.it
Intervallo a Lecce. Il parziale della prima frazione di gioco rispecchia perfettamente quanto fatto vedere in campo dalle due squadre, anche perché si sono registrati davvero pochissimi tira in porta, anzi, solo 1, del Milan.
Ed a favore della formazione di Max Allegri sono gran parte delle statistiche del primo tempo, come ad esempio quella dei passaggi (180 vs 288), dei calci d'angolo (1 vs 3) e del possesso palla, ma il 61% registrato si è alla fine dimostrato essere parecchio sterile, anche perché non ha permesso al Diavolo di trovare la rete del vantaggio, che sarebbe potuta arrivare sul finale se Gimenez non avesse sprecato un'occasione nitidissima a tu per tu con Falcone.
Pubblicità
News
live mnDi Francesco: "Camarda non si ricordava cosa era successo. Saelemaekers mette in difficoltà chiunque"
Allegri a Sky: "Vincere oggi era importante per dimenticare settimana scorsa. Musah e Gimenez? Ci penserà da domani la società"
Allegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazionedi Luca Serafini
Le più lette
Primo Piano
Franco OrdineI tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Antonio VitielloMilan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com