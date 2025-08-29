Il Milan ha concluso il primo tempo con uno sterile 61% di possesso palla

Intervallo a Lecce. Il parziale della prima frazione di gioco rispecchia perfettamente quanto fatto vedere in campo dalle due squadre, anche perché si sono registrati davvero pochissimi tira in porta, anzi, solo 1, del Milan.

Ed a favore della formazione di Max Allegri sono gran parte delle statistiche del primo tempo, come ad esempio quella dei passaggi (180 vs 288), dei calci d'angolo (1 vs 3) e del possesso palla, ma il 61% registrato si è alla fine dimostrato essere parecchio sterile, anche perché non ha permesso al Diavolo di trovare la rete del vantaggio, che sarebbe potuta arrivare sul finale se Gimenez non avesse sprecato un'occasione nitidissima a tu per tu con Falcone.