Il Milan ha portato a termine i due acquisti più costosi dell'estate della Serie A

A dominare la classifica degli acquisti più costosi della Serie A, c'è il Milan. Ecco la lista:

I 10 ACQUISTI PIÙ COSTOSI NEL MERCATO ESTIVO 2025 DELLA SERIE A

1. Christopher Nkunku (attaccante, 1997) dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

2. Ardon Jashari (centrocampista, 2002) dal Club Brugge al Milan per 36 milioni di euro

3. Francisco Conceicao (attaccante, 2002) dal Porto alla Juventus per 32 milioni di euro

4. Sam Beukema (difensore, 1998) dal Bologna al Napoli per 31 milioni di euro

5. Nico Gonzalez (attaccante, 1998) riscattato dalla Juventus per 28,1 milioni di euro dalla Fiorentina

6. Noa Lang (attaccante, 1999) dal PSV al Napoli per 25 milioni di euro

6. Wesley (difensore, 2003) dal Flamengo alla Roma per 25 milioni di euro

6. Nikola Krstovic (attaccante, 2000) dal Lecce all'Atalanta per 25 milioni di euro

6. Roberto Piccoli (attaccante, 2001) dal Cagliari alla Fiorentina per 25 milioni di euro

10. Neil El Aynaoui (centrocampista, 2001) dal Lens alla Roma per 23,5 milioni di euro

Dati Transfermarkt

INVESTIMENTI

Da qualche giorno si è concluso il mercato estivo, nel quale il Milan è stato certamente un grande protagonista: sono infatti arrivati dieci nuovi giocatori per un investimento complessivo di 165 milioni di euro, il più alto in Serie A, bilanciato da cessioni per una cifra simile (169 milioni). Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega che ora è tutto nelle mani di Massimiliano Allegri.

Quella che è appena iniziata deve essere la stagione della rinascita e della ripartenza del Diavolo dopo il deludente ottavo posto dello scorso campionato. Non è stato un mercato lineare quello del Milan, soprattutto negli ultimi giorni, e forse si poteva e doveva fare meglio in difesa dove manca il giocatore di esperienza che aveva chiesto Allegri, ma in via Aldo Rossi sono convinti di aver potenziato la squadra. Vero che sono partiti due top come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, ma allo stesso tempo sono arrivati grandi giocatori come Modric, Rabiot e Nkunku, oltre ad alcuni giovani in rampa di lancio come Jashari, Ricci e De Winter.