Il Milan in partenza per Bergamo da Milanello: la lista degli assenti

Il Milan, nonostante quella di domani sera contro l'Atalanta sia una delle trasferte più brevi dell'intera stagione, ha deciso di raggiungere questa sera Bergamo e di passarvi la notte in ritiro. Il pullman del club rossonero è partito in questi minuti dal centro sportivo di Milanello dove si è concluso, negli scorsi minuti, l'allenamento pomeridiano di rifinitura che ha confermato Santiago Gimenez come giocatore in pole position per il ruolo di centravanti a discapito di Nkunku (leggi qui).

I rossoneri ceneranno in albergo e domattina avranno un'ultimissima sessione di rifinitura in cui Allegri potrà sciogliere definitivamente tutti i dubbi, compreso quello sulla punta che già, come detto, è in via di definizione. Non sono partiti per Bergamo, come è noto già da diverse ore, il lungodegente Jashari, il francese Rabiot, l'americano Pulisic e il laterale sudamericano Estupinan che mister Allegri spera di ritrovare per la gara contro la Roma di domenica. Recuperato invece Ruben Loftus-Cheek.