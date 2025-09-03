Il Milan insegue Cremonese, Napoli e Juventus: la classifica di Serie A dopo due giornate
La classifica di Serie A aggiornata dopo due giornate dall'inizio di questo campionato:
Juventus 6
Napoli 6
Cremonese 6
Roma 6
Udinese 4
Inter 3
Lazio 3
Milan 3
Como 3
Bologna 3
Atalanta 2
Fiorentina 2
Cagliari 1
Genoa 1
Pisa 1
Parma 1
Lecce 1
Hellas Verona 1
Sassuolo 0
