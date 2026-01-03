Il Milan non chiudeva con nove clean sheet nelle prime 17 gare dalla Serie A 2011/12. C'era sempre Allegri in panchina

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:48News
di Manuel Del Vecchio

Lo 0-1 maturato a Cagliari è valso il nono clean sheet stagionale in campionato per il Milan di Massimiliano Allegri: seconda partita consecutiva a reti inviolate dopo il 3-0 di San Siro della settimana scorsa contro il Verona. Quello delle reti inviolati è un concetto su cui Max insiste da sempre.

Riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che il Milan non chiudeva con nove clean sheet nelle prime 17 gare dalla Serie A 2011-12. Chi c'era sulla panchina quell'anno? Proprio Massimiliano Allegri.