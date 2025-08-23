Il Milan non vince contro la Cremonese in casa (e in campionato) dal 1996
Con la sconfitta di questa sera continua il digiuno di vittorie del Milan contro la Cremonese in campionato. La formazione rossonera non riesce infatti a portare a casa i 3 punti contro i grigiorossi dal 12 maggio 1996, da quando il Diavolo di Fabio Capello, laureatosi campione d'Italia, annichilì la formazione ospite con un netto 7 a 1.
Da allora due pareggi, quelli della stagione 2022/23, e la sconfitta di questa sera.
IL TABELLINO DI MILAN-CREMONESE
Questo il tabellino di Milan-Cremonese, match valido per la prima giornata di Serie A.
MILAN-CREMONESE 1-2
Marcatori: 28’ Baschirotto, 45’+1 Pavlovic, 61’ Bonazzoli.
LE FORMAZIONI
AC MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 65’ Chukwueze), Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić (dal 74’ Jashari), Fofana, Estupiñan (dal 46’ Jimenez); Pulisic, Gimenez. A disp.: Pittarella, Terracciano, Athekame, Bartesaghi, De Winter, Musah, Ricci. All.: Allegri.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (dal 83’ Ceccherini); Zerbin, Collocolo, Grassi (dal 57’ Bondo), Vandeputte (dal 57’ Payero), Pezzella; Okereke (dal 65’ Sanabria), Bonazzoli (dal 83’ De Luca). A disp.: Nava, Silvestri, Folino, Floriani Mussolini, Sernicola, Castagnetti, Lordkipanidze. All.: Nicola.
Arbitro: Collu di Cagliari.
Ammoniti: 48’ Grassi, 69’ Terracciano, 77’ Payero, 78’ Jimenez, 88’ Bondo.
Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.
