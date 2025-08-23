Il Milan perde all'esordio contro la Cremonese e San Siro fischia

MilanNews.it
Oggi alle 22:48
di Lorenzo De Angelis

Il Milan comincia la stagione così come aveva terminato la scorsa, tra i fischi dei suoi tifosi. Con l'arrivo in panchina di Max Allegri la gente sperava che qualcosa potesse essere cambiato, quanto meno nell'atteggiamento della squadra, ma anche oggi contro la Cremonese è mancata organizzazione ma soprattutto voglia di portare a casa i primi 3 punti della stagione. 

Il campionato del Milan comincia dunque in salita, con i tifosi che però non perdonano, nonostante manchino ancora 37 giornate alla fine. Al termine di Milan-Cremonese, infatti, la squadra rossonera è stata accompagnata negli spogliatoi dai fischi dei propri tifosi. 