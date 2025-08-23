live mn Cremonese, Terracciano: "Non prenderei questa partita come un segnale di quella che sarà la stagione del Milan"

Filippo Terracciano, difensore della Cremonese è presente in conferenza stampa al termine del match tra Milan e Cremonese, valido per la prima giornata di Serie A. Segui in diretta tutte le dichiarazioni di Allegri con il live testuale su MilanNews.it.

Che sapore ha questa vittoria da ex?

"Ha un sapore speciale perché sono contento dell'esordio di tutta la squadra: abbiamo lavorato bene, umili, sono orgoglioso della prestazione dei miei compagni".

Come ti sei trovato nella difesa a tre?

"Sono giovane, ho la fortuna di poter imparare dai miei compagni".

Che ambiente hai trovato?

"Ambiente giusto, ambiente serio, umile, lavoratore".

MN - Fino a 10 giorni fa ti allenavi col Milan: ti ha deluso un po', sapendo come si è lavorato in estate, la prestazione di oggi dei rossoneri?

"Queste sono le prime partite del campionato, soprattutto la prima è molto complicata. Non prenderei questa partita come un segnale di quella che sarà la stagione del Milan. Il campionato è lungo. Non devo dirlo io, ma sono sicuro che manterranno equilibrio e faranno il percorso che devono fare".