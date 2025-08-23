Il Milan perde in casa contro la Cremonese dopo 100 anni. San Siro era ancora in costruzione
MilanNews.it
La Cremonese vince sul campo del Milan dopo 100 anni. 1-4 il 4 ottobre 1925, prima ancora che venisse istituita la Serie A e con San Siro che era solo un cantiere e avrebbe visto la luce solo a settembre 1926.
Quello di stasera è stato il confronto numero 30 tra e due squadre, bilancio in favore dei rossoneri che hanno vinto 17 volte contro le 7 della Cremonese e 6 pareggi. Molto più netto il divario se consideriamo solo le partite giocate in casa dal Milan: 10 vittorie a 3 e 2 pareggi. L'ultimo confronto prima di stasera è di due anni fa: 1-1 a San Siro con reti di Okereke e Messias nei minuti di recupero.
Pubblicità
News
live mnCremonese, Nicola: "Il Milan di stasera non sarà lo stesso tra due mesi. Farà soffrire tutti""
Allegri: "Santi è un po’ in ritardo di condizione, si è dato da fare, ha fatto il massimo di quello che poteva fare"
Le più lette
2 Boniface, il mistero si infittisce: il Leverkusen fa sapere che di recente ha giocato per intero un'amichevole a porte chiuse
3 Boniface, le visite di ieri non hanno dato le giuste garanzie. Moretto: "Il Milan ha dei dubbi, deciderà oggi"
4 Moretto: "Nuovi contatti per Harder nelle ultime ore. Il giocatore vuole capire se ci sono margini per andare al Milan"
Primo Piano
Tare a DAZN: "Stiamo facendo tutte le valutazioni sullo stato di salute di Boniface. Stiamo cercando di prendere la decisione giusta"
Luca SerafiniBoniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva
Carlo PellegattiIl Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasferta
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com