Il Milan si allena "sotto le luci di Riyad": alcuni scatti della sessione

Il Milan questo pomeriggio è sceso in campo al centro sportivo dell'Al Shabab FC per il suo primo allenamento in terra araba. Mancano due giorni alla sfida contro la Juventus valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. Notizie miste per Conceicao che avrà sicuramente a disposizione Pulisic, mentre dovrà aspettare domani e sperare per Leao (oggi personalizzato), Musah e Loftus-Cheek (LEGGI QUI).

Intanto sui profili social rossoneri, il club ha pubblicato qualche scatto dell'allenamento: "Allenandosi sotto le luci di Riyad".