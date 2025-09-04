Il Milan si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani

Il mondo della moda e in generale tutto il paese italiano oggi è in lutto. All'età di 91 anni è scomparso Giorgio Armani, una delle personalità più rinomate e riconosciute in tutto il mondo dell'Italia, icona di stile e classe. Pur essendo rimasto attivo fino alla fine, Armani è morto a Milano circondato dall'affetto dei suoi cari come comunicato sui social dai canali ufficiali dell'impero che aveva creato e che lo ha fatto diventare leggenda in tutto il mondo. Armani era anche uomo di sport, da anni patron e primo tifoso dell'Olimpia Milano che, difatti, è conosciuta anche con il suo nome.

Anche il Milan si è unito al cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani con una nota ufficiale pubblicata sul proprio profilo X: "Tutto l'AC Milan piange la scomparsa di Giorgio Armani, icona globale di stile ed eleganza, simbolo della città di Milano. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari".