Il Milan valuta anche Vlahovic. Tare: "Anche questa è un'opzione, un attaccante deve arrivare"

Oggi alle 21:36
di Lorenzo De Angelis

Igli Tare, DS del Milan, ha parlato a Canale 5, rete Mediaset, nel pre partita di Milan-Bari di Coppa Italia. Questo il punto sul mercato del dirigente rossonero:

Su Hojlund: "Hojlund è un'opzione buona per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo".

Su Vlahovic: "Anche questa è un'opzione, un attaccante deve arrivare". 