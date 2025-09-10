Il Ministro dello Sport: "L'Italia ha dimostrato di avere il carattere indispensabile per poter affrontare anche tutte le difficoltà"
(ANSA) - ROMA, 09 SET - "L'Italia di Gattuso? Finché resta vincente, diventa tutto più bello. Ha dimostrato di avere il carattere indispensabile per poter affrontare anche tutte le difficoltà, a partire da quelle che partono dalle singole persone che fanno parte della squadra. Le prove non finiscono mai, c'è ancora molto da fare però le qualità tecniche, umane e psicologiche di Gattuso credo che aiuteranno la squadra ad affrontare le sfide che ci porteranno avanti".
Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi in occasione della seconda Giornata dello sport italiano nel mondo, presentata a Villa Madama, parlando della Nazionale di calcio di Gennaro Gattuso dopo la vittoria 5-4 su Israele nelle qualificazioni Mondiali. (ANSA).
