Il Napoli ufficializza Gutierrez, ma ora va a caccia all'attaccante: Hojlund opzione

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "Benvenito Miguel". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno sinistro iberico Miguel Gutierrez, terzino sinistro di 24 anni che giunge dal Girona. "Non ho avuto alcun dubbio - ha detto Gutierrez sull'Istagram del club - davanti alla chiamata del Napoli. La città, la gente e i tifosi con la loro passione sono tutto ciò che desideravo". Gutierrez è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, con cui ha vinto anche la Youth League dell'Uefa nel 2020 e l'oro olimpico con la nazionale iberica a Parigi 2024. Dopo alcune esperienze nella maggiore squadra madrilena è passato al Girona con cui in tre stagioni ha segnato sei reti e diciotto assist in centotredici presenze.

Gutierrez sarà l'alternativa a Olivera da terzino sinistro. Il Napoli lo ha pagato 20 milioni di euro e il terzino ha firmato fino al 2030 con un ingaggio di circa 2,3 milioni a stagione. Intanto il club azzurro resta sulle tracce di Juanlu Sanchez per un cambio anche sulla fascia destra dove c'è Di Lorenzo. Ora però la priorità del Napoli è trovare un sostituto per l'infortunato Lukaku con tanti nomi di voci di mercato tra cui oggi emerge la trattativa con il Manchester United per il danese Rasmus Hojlund, che potrebbe arrivare in azzurro con 5 milioni per il prestito di questa stagione e la possibilità di scegliere se comprarlo a fine stagione per 40 milioni. Il 22enne danese ha già esperienza in serie A con l'Atalanta e potrebbe essere scelto dal club azzurro anche per il futuro. (ANSA).