Il nuovo acquisto non è ancora in forma: "Non ha più di mezzora nelle gambe"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulla condizione fisica e atletica di Chistopher Nkunku: "Nkunku, dopo un Mondiale per club intenso (6 partite, 1 gol), in estate con il Chelsea non ha sostanzialmente giocato e deve entrare in forma. Al momento, non ha più di mezz'ora nelle gambe. Può arrivare a 60-70 minuti per giocare titolare tra una settimana? Difficile, anche perché forzare non avrebbe senso. E Allegri non è il tipo da prendersi rischi in questo senso".

LEAO E NKUNKU PUNTI DI DOMANDA

La sosta per le Nazionali è agli sgoccioli e da oggi, al Centro Sportivo di Milanello, la squadra rossonera torna ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri in vista della terza giornata di campionato che si disputerà domenica sera a San Siro contro il Bologna: una partita molto importante perché contro una diretta concorrente. I dubbi maggiori, per il Diavolo, riguardano l'attacco con 4 opzioni per due posti ma anche con tante incognite.

La quota rapidità dell'attacco rossonero quest'anno sarà rappresentata in particolar modo da Rafael Leao, come sempre, e da Cristopher Nkunku, volto nuovo arrivato proprio per sfruttare queste sue caratteristiche. In vista del Bologna, in casa rossonera tutto ruota attorno al portoghese: riuscirà a recuperare per la partita? Verrà almeno convocato per entrare a gara in corso? Questa mattina il Corriere dello Sport si chiede proprio questo: se vale la pena rischiarlo o meno. Decisivi i prossimi giorni di allenamento. Per il neo arrivato francese invece si lavora per entrare nuovamente in condizione, dopo un periodo di stop dovuto alla sua esclusione al Chelsea: difficile che possa partire dall'inizio. Entrambi ieri hanno lavorato a Carnago, nell'ultimo giorno di riposo concesso alla squadra.