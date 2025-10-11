Il parere di F.Galli su chi sarà la favorita per la vittoria della Serie A

Filippo Galli, ex giocatore del Milan ed ex responsabile del settore giovanile rossonero, è stato raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com nel corso della presentazione di della presentazione di “The Great Race - Photo Finish Scudetto”, film sulla scorsa stagione di Serie A. Queste le sue parole sul campionato e sulla squadra rossonera.

Cosa ne pensi del campionato?

"Ancora è presto, mi sembra che al momento ci siano due squadre in testa ma non significa che saranno le uniche due protagoniste. Mi auguro ci sia anche il Milan, poi l'inter e penso anche l'Atalanta possa rientrare nella corsa scudetto. Come spesso accade, più sono le squadre coinvolte e maggiore sarà il divertimento"

E il Milan di Max Allegri?

"Il Milan è partito molto bene, è riuscito a recuperare il gap che aveva con le altre squadre grazie al lavoro della squadra, di Allegri e a un mercato importante fatto dalla società. Ha tutte le carte in regola per competere, anche perché non avere le coppe aiuta"

Non c'è una favorita quindi?

"Direi di no. Juventus, Inter, Milan, Atalanta saranno lì a dar fastidio a tutte le altre"