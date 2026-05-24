Il Parma chiude il campionato con una vittoria: battuto il Sassuolo

Il Parma chiude il campionato con una vittoria: battuto il SassuoloMilanNews.it
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Oggi alle 17:00News
di Francesco Finulli
Il Parma mette fine al suo grande campionato con una vittoria per 1-0 contro il Sassuolo, altra squadra sorprendente dell'anno

Finisce il campionato di Parma e Sassuolo, due delle squadre più sorprendenti dell'anno grazie soprattutto ai due giovani tecnici Carlos Cuesta e Fabio Grosso. La partita di oggi, che si è giocata allo stadio Ennio Tardini, la hanno portata a casa i padroni di casa con il punteggio di 1-0 grazie al gol arrivato a dieci minuti dalla fine del bomber Mateo Pellegrino. Una vittoria che chiude alla grande una stagione molto positiva per i ducali.

38a GIORNATA DI SERIE A

VENERDÌ 22/05
ore 20:45 Fiorentina-Atalanta 1-1

SABATO 23/05
ore 18:00 Bologna-Inter 3-3
ore 20:45 Lazio-Pisa 2-1

DOMENICA 24/05
ore 15:00 Parma-Sassuolo DAZN
ore 18:00 Napoli-Udinese DAZN 
ore 20:45 Hellas Verona-Roma DAZN
ore 20:45 Lecce-Genoa DAZN/SKY
ore 20:45 Milan-Cagliari DAZN
ore 20:45 Torino-Juventus DAZN/SKY
ore 20:45 Cremonese-Como DAZN