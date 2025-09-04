Il presidente del Coni confida che Gattuso sia la scelta giusta per la Nazionale
(ANSA) - ROMA, 04 SET - "Io domani ci sarò, perché Gattuso per me è un mito, probabilmente è la cura giusta per la nostra nazionale". Lo ha detto Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, annunciando la sua presenza alla sfida tra l'Italia e l'Estonia, valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali. "Sarò presente per testimoniare l'attenzione del Coni a una disciplina che è quella sotto attenzione più di tutti e per stare vicino al presidente Gravina che è tra le persone più competenti che possiamo avere", ha aggiunto il n.1 del Coni. (ANSA).
