Il presidente del Coni: "Se l'Italia non giocasse contro Israele saremmo sanzionati e saremmo esclusi dalla partecipazione alle qualificazioni"

(ANSA) - ROMA, 04 SET - "Rispondo in modo pragmatico, l'Italia fa parte dell'Uefa e il Coni appartiene al Cio. Il Cio in occasione della guerra tra Russia e Ucraina ha preso delle decisioni, in questo caso no. Uefa e Fifa anche non hanno preso decisioni, quindi se l'Italia non giocasse saremmo sanzionati e saremmo esclusi dalla partecipazione alle qualificazioni e non mi sembra giusto". Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine della presentazione degli europei di powerchair football di Lignano Sabbiadoro rispondendo a chi gli chiede se sia giusto o no giocare Italia-Israele, gara valida per le qualificazioni ai mondiali di calcio in programma a Udine il 14 ottobre.

"Dobbiamo rispettare le decisioni di chi le deve prendere, la realtà è questa - ha concluso -. Cerchiamo di non fare pressioni sul coach e sui giocatori, loro devono solo pensare a vincere". (ANSA).