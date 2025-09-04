Nkunku sulla connessione francese al Milan: "È importante avere qui giocatori che già conoscevo, mi aiuteranno"

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Casa Milan dove tra poco andrà in scena la conferenza stampa di presentazione Christopher Nkunku, attaccante arrivato in rossonero dal Chelsea. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno una dichiarazione del giocatore francese. Restate con noi!!!

Quanti gol vuoi fare?

"Non so quanti ne farò. Se ne farò di più di 15 vuol dire che avrò fatto bene. Vedremo a fine campionato".

Qui al Milan hai trovato tanti francesi...

"E' importante avere qui quattro giocatori che già conoscevo, mi aiuteranno. Conoscono il campionato e la città, saranno importanti dentro e fuori dal campo. L'importante è creare grande connessione con tutti i compagni".