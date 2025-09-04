Retroscena da Milanello: il primo a introdurre Nkunku in spogliatoio è stato Leao

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport raccontando un retroscena da Milanello: "A introdurlo per la prima volta nello spogliatoio del Milan è stato Rafa Leao, con cui i tifosi rossoneri sperano nasca da subito l’intesa vincente. Ieri Christopher Nkunku si è allenato per la prima volta a Milanello, conoscendo Massimiliano Allegri e i nuovi compagni di squadra. Non tutti, dato che in dodici sono partiti per raggiungere il ritiro della propria nazionale. Tra questi, anche Mike Maignan, grande amicone di Christo, come lo chiamavano al Chelsea: non a caso, al momento di scegliere il proprio posto Nkunku ha chiesto quale fosse quello del portiere e ci si è messo accanto, dopo aver salutato pure l’altro connazionale Fofana. Questione di feeling tra francesi, aspettando lo sbarco di Rabiot".

INVESTIMENTI

Da qualche giorno si è concluso il mercato estivo, nel quale il Milan è stato certamente un grande protagonista: sono infatti arrivati dieci nuovi giocatori per un investimento complessivo di 165 milioni di euro, il più alto in Serie A, bilanciato da cessioni per una cifra simile (169 milioni). Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega che ora è tutto nelle mani di Massimiliano Allegri.

Quella che è appena iniziata deve essere la stagione della rinascita e della ripartenza del Diavolo dopo il deludente ottavo posto dello scorso campionato. Non è stato un mercato lineare quello del Milan, soprattutto negli ultimi giorni, e forse si poteva e doveva fare meglio in difesa dove manca il giocatore di esperienza che aveva chiesto Allegri, ma in via Aldo Rossi sono convinti di aver potenziato la squadra. Vero che sono partiti due top come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, ma allo stesso tempo sono arrivati grandi giocatori come Modric, Rabiot e Nkunku, oltre ad alcuni giovani in rampa di lancio come Jashari, Ricci e De Winter.