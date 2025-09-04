Nkunku: "Ho parlato con Allegri prima di firmare. Leao? Speriamo di poter fare bene insieme"

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Casa Milan dove tra poco andrà in scena la conferenza stampa di presentazione Christopher Nkunku, attaccante arrivato in rossonero dal Chelsea. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno una dichiarazione del giocatore francese. Restate con noi!!!

La tua velocità che impatto avrà in Serie A? Cosa dici della coppia con Leao?

"Io devo adattarmi alla squadra e al campionato. Io e Rafa abbiamo caratteristiche simile. Lui è un grande giocatore, so di cosa è capace, speriamo di poter fare bene insieme".

Cosa pensi degli altri attaccanti in rosa? Con chi ti puoi trovare meglio?

"Penso che abbiamo un'ottima rosa con tanti attaccanti forti. Tutti devono mettere le proprie qualità a disposizione della squadra. Io mi posso adattare a quello che chiede il mister e fare poi quello che mi chiede".

Che impressione ti ha fatto Allegri?

"Una buona impressione. Ho parlato con lui prima di firmare. Il mio obiettivo è adattarmi in fretto alla squadra, allenarmi e conoscere questo nuovo ambiente".