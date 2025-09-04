Ora Nkunku e Odogu si dirigeranno verso via Dante, 12 a Milano per un saluto ai tifosi

vedi letture

Dopo la conferenza stampa di presentazione, Christopher Nkunku e David Odogu avranno la possibilità di incontrare anche i tifosi del Milan al Flagship Store di via Dante a partire dalle 17.30. Lo riferisce il sito ufficiale rossonero: "I due nuovi rossoneri, Christopher Nkunku e David Odogu, sono pronti ad incontrare i tifosi.

I due calciatori, arrivati negli ultimi giorni della sessione estiva a rinforzare la rosa a disposizione di Mister Allegri, saranno presenti al Flagship Store di via Dante giovedì 4 settembre alle 17.30, dopo le rispettive conferenze stampa di presentazione a Casa Milan. Come da tradizione consolidata per tutti i nuovi acquisti, Christopher e David visiteranno il nostro Store e incontreranno i tifosi. Appuntamento quindi in via Dante 12, pronti a dare il miglior benvenuto possibile a Nkunku e Odogu!".