Nkunku: "Quanti gol farò? Non so. Se ne farò più di 15 vuol dire che avrò fatto bene!

vedi letture

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Casa Milan dove tra poco andrà in scena la conferenza stampa di presentazione Christopher Nkunku, attaccante arrivato in rossonero dal Chelsea. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno una dichiarazione del giocatore francese. Restate con noi!!!

Cosa non ha funzionato a Londra?

"Penso che quando sono arrivato era tutto perfetto ma poi mi sono fatto male e sono rimasto fuori tanti mesi. Avevo grande voglia di tornare e c'è stato un nuovo problema muscolare. Il secondo anno stavo bene, ma poi il mister ha preso altre decisioni. Io solo lo stesso giocatore che in passato ha fatto una doppietta a Bergamo".

Quanti gol vuoi fare?

"Non so quanti ne farò. Se ne farò di più di 15 vuol dire che avrò fatto bene. Vedremo a fine campionato".

