Nkunku sul suo ruolo preferito in campo: "Mi piace giocare come trequartista, poi deciderà il mister"

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Casa Milan dove tra poco andrà in scena la conferenza stampa di presentazione Christopher Nkunku, attaccante arrivato in rossonero dal Chelsea. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno una dichiarazione del giocatore francese. Restate con noi!!!

Cos'hai provato quando hai saputo del Milan?

"La prima volta che ho saputo del Milan è quando ho avuto il primo contatto con il ds. Non ho pensato troppo, era tutto perfetto per farmi venire qui".

Qual è il tuo ruolo preferito?

"Mi piace giocare come trequartista. Poi dipende dal modulo e da come viene interpretato. Deciderà il mister, non vedo l'ora di giocare".

Come stai? Sei già pronto?

"Sto bene, ho iniziato ad allenarmi in questi giorni con la squadra. Non vedo l'ora di farmi trovare per la prossima partita".

