Il presidente della Fifa dà il benvenuto all'Itan negli Stati Uniti, in Messico e in Canada

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Il calcio unisce il mondo. Come presidente della Fifa vi garantisco che voi siete i benvenuti negli Stati Uniti, in Messico e in Canada". Il presidente Fifa Gianni Infantino, a Tashkent in Uzbekistan, per la finale della Cafa Nations Cup 2025, il torneo in cui si sono affrontate le selezioni della Federazione calcistica dell'Asia centrale, ha fatto le proprie congratulazioni alla nazionale iraniana che è già qualificata per il Mondiale. "La mia visita a Tashkent - scrive Infantino su Instagram - mi ha dato l'opportunità di parlare con la nazionale maschile iraniana e congratularmi con loro per la qualificazione alla Coppa del Mondo Fifa 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. So quanto il nostro sport sia amato dagli iraniani in tutto il mondo e questo traguardo renderà tutti molto orgogliosi.

Infatti, uno dei miei beni più preziosi è una maglia della @iran_football_federation della @fifaworldcup del 1998". "Questo - aggiunge Infantino - è ciò che fa il calcio: unisce le persone ed evoca emozioni che ci avvicinano gli uni agli altri. Ricordo chiaramente le scene del Qatar durante la partita della fase a gironi contro il Galles e non vedo l'ora di vivere momenti ancora più memorabili che il mondo potrà vedere e vivere nella più grande festa sportiva dell'anno prossimo". (ANSA).