Il primo tempo di Jashari secondo Ravezzani: "Grande personalità, play molto simile a Ricci e Modric. Probabilmente uno di loro è di troppo"

vedi letture

Il primo tempo dell'amichevole tra Leeds e Milan finisce 1-0 a favore dei rossoneri, passati in vantaggio grazie alla rete di Santi Gimenez alla mezz'ora. Tra i protagonisti in campo c'è Ardon Jashari, schierato subito titolare da Max Allegri. Lo svizzero ha dimostrato buona personalità e intraprendenza, con un paio di cambi di gioco di pregevole fattura.

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, commenta così su X la sua prestazione: "Visto primo tempo di Jashari col Milan. Fondamentali impeccabili, grande personalità. Sostanzialmente è un play molto simile a Ricci e allo stesso Modric. Probabilmente uno di loro è di troppo".