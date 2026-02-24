Il prossimo weekend è quello del 27° turno di campionato: quando gioca il Milan
Archiviato il 26° turno del campionato di Serie A Enilive, alcune squadre del nostro campionato dovranno tuffarsi nuovamente negli impegni europei tra Champions League, Europa League e Conference League; altre, tra cui il Milan, possono proiettarsi già con la testa alla prossima gara contro la Cremonese, in trasferta. Gara in programma domenica 1° marzo alle ore 12.30 contro la squadra che, fino a domenica, era l'unica stata in grado di battere il Diavolo nell'arco del torneo.
Di seguito il programma del 26° turno del campionato di Serie A Enilive:
venerdì 27/02, ore 20.45: Parma-Cagliari
sabato 28/02, ore 15.00: Como-Lecce
sabato 28/02, ore 18.00: Hellas Verona-Napoli
sabato 28/02, ore 20.45: Inter-Genoa
domenica 01/03, ore 12.30: Cremonese-Milan
domenica 01/03, ore 15.00: Sassuolo-Atalanta
domenica 01/03, ore 18.00: Torino-Lazio
domenica 01/03, ore 20.45: Roma-Juventus
lunedì 02/03, ore 18.30: Pisa-Bologna
lunedì 02/03, ore 20.45: Udinese-Fiorentina
