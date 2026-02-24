Terminato il 26° turno di campionato: vincono Fiorentina e Bologna

vedi letture

Si è conclusa nella giornata di ieri la 26esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Il risultato chiave è arrivato nella partita delle 18.30, nel derby toscano tra Fiorentina e Pisa, vinto di misura dai Viola con un gol di Moise Kean dopo 13 minuti: con questo risultato la formazione di Paolo Vanoli stacca ulteriormente i nerazzurri, sempre più ultimi con il Verona, e agganciano alla terzultima posizione Lecce e Cremonese, portandosi a -3 da Genoa e Torino. Lotta salvezza apertissima. In serata, con lo stesso risultato, il Bologna batte l'Udinese: decide un rigore di Bernardeschi a un quarto d'ora dalla fine.

Si riporta di seguito il programma della 26esima giornata di Serie A:

20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo - Verona 3-0

21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus - Como 0-2

21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce - Inter 0-2

21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Lazio 0-0

22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa - Torino 3-0

22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta - Napoli 2-1

22/02/2026 Domenica 18.00 Milan - Parma 0-1

22/02/2026 Domenica 20.45 Roma - Cremonese 3-0

23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina - Pisa 1-0

23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna - Udinese 1-0