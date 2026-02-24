Infermeria Milan, il punto sulle condizioni di Loftus e Gabbia

La partita contro il Parma di domenica, non ha portato brutte notizie solo per la classifica del Milan ma anche per la composizione della rosa. Nel giro di pochi minuti, infatti, Massimiliano Allegri ha perso due giocatori: uno nel riscaldamento pre-gara, Matteo Gabbia; l'altro dopo pochissimi minuti di gioco in seguito a uno scontro con il portiere avversario molto dubbio, Ruben Loftus-Cheek. Se il primo è stato tenuto in panchina per scopo precauzionale, il secondo ha abbandonato il campo in barella e con il collare, trasportato con una certa urgenza in ospedale per accertamenti.

Ieri sono arrivate comunicazioni importanti da parte del club rossonero. Ruben Loftus-Cheek è stato operato in seguito alla frattura dell'osso alveolare e dopo aver perso diversi denti nell'impatto: per lui i tempi di recupero si stimano in due mesi. Per Matteo Gabbia, fortunatamente, gli esami non hanno evidenziato lesioni di alcuna sorta: per lui un risentimento ai flessori della coscia destra. Si valuterà giorno per giorno in vista di Cremona.

Questo il comunicato del Milan sull'intervento chirurgico di Ruben Loftus-Cheek: "AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella.

Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso.

I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane".