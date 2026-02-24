Milan, oggi la ripresa degli allenamenti in vista della Cremonese

Milan, oggi la ripresa degli allenamenti in vista della Cremonese
Oggi alle 07:20
di Francesco Finulli

Settimana molto importante per il Milan che dovrà superare la seconda sconfitta in campionato, subita domenica in casa contro il Parma, e pensare già al prossimo impegno contro la Cremonese allo stadio "Zini". La partita è in programma la prossima domenica, primo giorno del mese di marzo, alle ore 12.30. Dopo che ieri Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di riposo alla squadra, oggi si tornerà al lavoro a Milanello con la massima concentrazione per la prossima sfida.

DOVE VEDERE CREMONESE-MILAN
Data: domenica 01 marzo 2026
Ora: 12.30
Stadio: Giovanni Zini, Cremona
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it