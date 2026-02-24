Serie A, la classifica aggiornata: Inter in fuga, lotta grande per Champions e salvezza

La 26esima giornata del campionato di Serie A Enilive, conclusa ieri, rischia di passare agli annali come quella spartiacque. Discorso sicuramente valido per la lotta in vetta alla classifica: l'Inter approfitta delle sconfitte di Milan e Napoli, portandosi a +10 sui rossoneri secondi e a +14 sulla coppia formata da partenopei e Roma. Il Diavolo rimpiange di non aver allungato su questo duetto e soprattutto sulla Juventus, anche lei caduta nel fine settimana e rimasta a -8 dalla formazione di Allegri. Grande lotta dunque per la Champions League come per la salvezza con cinque squadre in tre punti tra terzultimo e quattordicesimo posto: Lecce, Fiorentina e Cremonese a quota 24 punti; Genoa e Torino a quota 27 punti.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 64 (26 partite giocate)

Milan 54 (26)

Napoli 50 (26)

Roma 50 (26)

Juventus 46 (26)

Como 45 (26)

Atalanta 45 (26)

Bologna 36 (26)

Sassuolo 35 (26)

Lazio 34 (26)

Udinese 32 (26)

Parma 32 (26)

Cagliari 29 (26)

Torino 27 (25)

Genoa 27 (26)

Cremonese 24 (26)

Fiorentina 24 (26)

Lecce 24 (26)

Pisa 15 (26)

Verona 15 (26)