Oggi torna anche la Champions: Hauge sfida l'Inter a San Siro
Tra oggi, domani e giovedì tornano le coppe europee. Si parte oggi con la Champions League che tra questa sera e domani esaurirà il turno dei playoff con le gare di ritorno. In campo quest'oggi solo un'italiana, l'Inter che a San Siro è chiamata a ribaltare i norvegesi del Bodo Glimt che una settimana fa hanno vinto 3-1. Domani invece sono chiamate alla rimonta Atalanta, in casa contro il Borussia Dortmund, e la Juventus che ospita il Galatasaray: anche la Dea dovrà recuperare due gol, mentre i bianconeri addirittura tre.
IL PROGRAMMA
MARTEDÌ 23/02
ore 18.45, Atletico Madrid (SPA) - Club Brugge (BEL) - and. 3-3
ore 21, Newcastle United (ING) - Qarabag (AZE) - and. 6-1
ore 21, Bayer Leverkusen (GER) - Olympiacos (GRE) - and. 2-0
ore 21, Inter (ITA) - Bodo Glimt (NOR) - and. 1-3
MERCOLEDÌ 24/02
ore 18.45, Atalanta (ITA) - Borussia Dortmund (GER) - and. 0-2
ore 21, Juventus (ITA) - Galatasaray (TUR) - and. 2-5
ore 21, Paris Saint-Germain (FRA) - Monaco (FRA) - and. 3-2
ore 21, Rea Madrid (SPA) - Benfica (POR) - and. 1-0
