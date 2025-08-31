Il Psg vince 6-3 con il sostituto di Donnarumma che para due rigori

vedi letture

(ANSA) - PARIGI, 31 AGO - Non sarà 'Gigio' Donnarumma, che entro lunedì potrebbe passare al Manchester City (uomini del suo entourage sono nella città inglese, così come gli emissari del Galatasaray che vuole Ederson) ma anche Lucas Chevalier, che non a caso fa parte anche della nazionale francese, sembra saperci fare. Così nella partita della terza giornata di Ligue 1 sul campo del Tolosa il nuovo portiere del Psg si è messo in evidenza parando due rigori, protagonista del match quasi al pari di Joao Neves, autore di una tripletta 'abbellita' da due gol in rovesciata, e di Dembelé che due rigori li ha trasformati per il Psg, che alla fine ha vinto per 6-3. La sesta rete dei campioni di Francia e d'Europa è stata di Barcola.

"E' stato più un risultato da precampionato che da match in stagione", il commento finale di Luis Enrique, forse per alludere al fatto che i suoi, reduci dal Mondiale per club dove sono arrivati in finale, non hanno fatto il ritiro estivo e, in pratica, il 'rodaggio' lo stanno facendo adesso. (ANSA).