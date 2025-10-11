Il rapper Ernia: "Da milanista il ricordo più bello è la vittoria dello scudetto contro il Sassuolo"

vedi letture

In occasione dell'uscita del suo ultimo disco, 'Per soldi e per Amore', i colleghi di Cronache di Spogliatoio hanno intervistato l'artista e rapper italiano Matteo Professione, in arte Ernia, che oltre alla musica ha anche una grande passione per il Milan: "Ho cominciato a seguire il Milan dopo lo scudetto del 2011, quando le cose hanno iniziato ad andare male. La prima volta a San Siro? Con mio padre a vedere l'Inter..."

Sulla prima volta a San Siro

"Era un Inter-Bologna, a lavoro avevano regalato dei biglietti a mio padre. Io sono sempre stato milanista, ma mi sono detto: “Vai comunque”. Volevo vivere lo stadio. 2-0 con gol di Materazzi. Ricordo lo speaker che disse: “Non segnava da 6 mesi”.

Sul Milan:

“Mi ricordo le finali di Champions fra il 2003 e il 2006. Ma sono diventato un vero tifoso dopo il 2011. Con le cose che andavano male mi sono detto: “Devo far vedere quanto ci tengo perché il Milan rappresenta la mia città””.

Tifoso anche all’estero:

“Quando ero a Londra passavo i weekend in un club sfigatissimo che faceva vedere la Serie A. Era una cosa folle. In giro per il mondo mostrano sempre là Premier o LaLiga. Non hanno idea di cosa sia il campionato italiano. Non so perché li ci fossse in Tv la Serie A, anche perché oltre a me non c’era nessun italiano. Quell’annata fu disastrosa: era il 14/15, arrivammo decimo”.

Il ricordo più bello del Milan

“La vittoria dello scudetto contro il Sassuolo di 3 anni fa. Eravamo tutti a Casa Milan: io, Rkomi, Lazza. Ho scritto a Calabria dopo la partita: “C’è l’avete fatta, incredibile”. E lui: “Dovere, missione compiuta”. Mi ha regalato la maglia dello scudetto. La giornata prima ero allo stadio per Milan-Atalanta: Theo si fece tutto il campo a zig zag, un mostro”.