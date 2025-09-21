Il Torino naufraga con l'Atalanta, la Cremonese ancora imbattuta: i risultati delle 15
Due sfide alle 15 della domenica di Serie A. Il Torino è naufragato in casa subendo tre gol nel primo tempo dall'Atalanta che vince 3-0 e si rialza dopo l'amara notte di Parigi: doppietta di Krstovic e gol di Sulemana. Terza sconfitta su quattro partite per i granata di mister Marco Baroni. Nell'altra partita la Cremonese pareggia 0-0 in casa con il Parma, il secondo consecutivo e la certezza di non aver ancora perso una partita: otto punti per i grigiorossi, appena due per gli emiliani.
Si riporta di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie A:
19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari 1-2
20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa 2-1
20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus 1-1
20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan 0-3
21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma 0-1
21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma 0-0
21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta 0-3
21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN
22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan