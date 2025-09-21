Il messaggio social di Modric dopo la vittoria contro l'Udinese

Una delle immagini della serata di sabato sera è stata al momento della sostituzione di Luka Modric: dopo un'altra grande prova del fuoriclasse croato, a 40 anni perno del centrocampo rossonero, tutto il Bluenergy Stadium senza distinzione di colori gli ha tributato una lunga e meritata standing ovation. I rossoneri hanno battuto l'Udinese per 3-0 grazie alla doppietta di Pulisic e al gol di Fofana.

Nella mattinata di domenica, Modric ha consegnato al suo profilo Instagram le sensazioni del post gara, scrivendo: "Grande partita della squadra! Forza Milan".