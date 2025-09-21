Costacurta su Saelemaekers: "Che sorpresa! Giocatore che sta comandando questa squadra e lo sta facendo molto bene"
MilanNews.it
Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero oggi noto opinionista televisivo, è intervenuto così negli studi di Sky Sport 24 per parlare della partita che il Milan ha vinto in casa dell'Udinese per 3-0. Ecco il commento dell'ex difensore milanista sulla prestazione, in particolare di Alexis Saelemaekers.
Le parole di Costacurta: "Ci sono due giocatori che hanno preso in mano questa squadra: sono Modric e Rabiot. Questo naturalmente fa pensare che il Milan possa fare a meno di Leao".
Su Saelemaekers: "La sorpresa, però, è il terzo giocatore e mi da fastidio dire che è tutto in mano al centrocampo: il terzo è Saelemaekers che è il giocatore che sta comandando questa squadra e lo sta facendo molto bene".
Pubblicità
News
Partita perfetta. Tre campioni. Speranza Leao. Stadio e un nuovo futuro per il Clubdi Andrea Longoni
Le più lette
1 Ve lo devo raccontare assolutamente: cosa ha fatto Allegri in tribuna stampa. Un leone in gabbia con un messaggio chiaro
2 LIVE MN - Milan Futuro-Chievo Verona (3-2): rimonta, 3 pt e testa della classifica per la formazione di Oddo
3 LIVE MN - Landucci: "Allegri arrabbiato in tribuna? Non ci piace tanto prendere gol. A volte dico che questi ragazzi sono anche troppo bravi"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
live mnLIVE MN - Milan Futuro-Chievo Verona (3-2): rimonta, 3 pt e testa della classifica per la formazione di Oddo
Luca SerafiniEppure il segreto è in difesa... Al Var dialoghi da bar. Gimenez pensi a De Ketelaere. Le rinunce della Curva. A San Donato ci credono ancora. Per chi tifa Abatantuono?
Franco OrdineQuel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresa
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com