Costacurta su Saelemaekers: "Che sorpresa! Giocatore che sta comandando questa squadra e lo sta facendo molto bene"

vedi letture

Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero oggi noto opinionista televisivo, è intervenuto così negli studi di Sky Sport 24 per parlare della partita che il Milan ha vinto in casa dell'Udinese per 3-0. Ecco il commento dell'ex difensore milanista sulla prestazione, in particolare di Alexis Saelemaekers.

Le parole di Costacurta: "Ci sono due giocatori che hanno preso in mano questa squadra: sono Modric e Rabiot. Questo naturalmente fa pensare che il Milan possa fare a meno di Leao".

Su Saelemaekers: "La sorpresa, però, è il terzo giocatore e mi da fastidio dire che è tutto in mano al centrocampo: il terzo è Saelemaekers che è il giocatore che sta comandando questa squadra e lo sta facendo molto bene".