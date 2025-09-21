Estupinan festeggia: "Un altro passo avanti. Pronti per un grande martedì"
Cresce e sale di colpi Pervis Estupinan, nuovo volto di questo Milan che, nonostante qualche difficoltà iniziale, si sta imponendo sulla fascia sinistra rossonera. Ieri l'ex Brighton è stato senza dubbio uno dei migliori in campo tra i rossoneri, entrando nell'azione per il primo gol di Pulisic e in generale offrendo una prestazione solida sia in attacco che in difesa.
Sul proprio profilo Instagram Estupinan ha esultato così: "Un altro passo avanti. È ora di ricaricare ed essere pronti per un grande martedì a San Siro! Forza Milan".
