Caso chiuso, Lookman torna in campo con l'Atalanta

Oggi alle 18:12News
di Francesco Finulli
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Ademola Lookman ha fatto il suo esordio in questo campionato con la maglia dell'Atalanta, entrando nel finale del match con i granata a Torino al posto di Sulemana.

Si chiude così il caso che dallo scorso mercato estivo ha visto al centro l'attaccante nigeriano, voglioso di lasciare Bergamo ma poi rimasto per volontà del club. Lasciato inizialmente fuori squadra, Lookman è stato riammesso nella rosa a Juric e convocato per la trasferta a Torino. (ANSA).