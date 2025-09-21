Terza doppietta di Christian Pulisic con la maglia del Milan

Le due reti segnate da Christian Pulisic al Bluenergy Stadium nel 3-0 con cui il Milan ha piegato l'Udinese, sono i gol numero 35 e 36 per l'attaccante americano con la maglia rossonera: un impatto devastante sin dal suo arrivo nell'estate del 2023. Di queste realizzazioni, 26 sono arrivati in Serie A, 5 in Champions League, 2 in Europa League, 2 in Supercoppa Italiana e 1 in Coppa Italia. Un bottino completo che rende l'americano il giocatore più decisivo della squadra, a mani basse.

Ieri è arrivata una doppietta: si tratta della terza gara con doppio gol di Pulisic da quando è sbarcato a Milano. Prima di ieri sera, anche le altre due doppiette erano state siglate in campionato. La prima nella terzultima giornata della sua prima stagione in Italia: il 5-1 a San Siro contro il Cagliari. La seconda doppietta è arrivata l'anno scorso sul campo del Lecce: la rimonta per 3-2 fu confezionata da un autogol pugliese e dalle due reti del solito, incredibile, numero 11 milanista.