Il Verona ne prende altri 3: il Toro passeggia al Bentegodi
Dopo aver chiuso il suo 2025 con una sconfitta per 0-3, a San Siro in casa del Milan, l'Hellas Verona apre il suo 2026 con lo stesso risultato, questa volta patito in casa contro il Torino. I granata rialzano la testa e si portano a casa una vittoria convicente ma soprattutto tre punti molto importanti per classifica e fiducia. Il tris viene aperto dall'ex di giornata Giovanni Simeone, imbeccato davanti alla porta direttamente da un avversario, e completato nel finale di secondo tempo dalle reti di Casadei e Njie. Lato Hellas, a rischio sempre di più la panchina di Zanetti.
Si riporta di seguito il programma della 18esima giornata di Serie A:
02/01/2026 Venerdì 20.45 Cagliari 0-1 Milan
03/01/2026 Sabato 12.30 Como-Udinese 1-0
03/01/2026 Sabato 15.00 Genoa-Pisa 1-1
03/01/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma 1-1
03/01/2026 Sabato 18.00 Juventus-Lecce 1-1
03/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Roma 1-0
04/01/2026 Domenica 12.30 Lazio-Napoli 0-2
04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese 1-0
04/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Torino 0-3
04/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Bologna DAZN
