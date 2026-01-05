Di Canio: "Fullkrug è un guascone: va gestito perché può fare la differenza"

vedi letture

La diciottesima giornata è giunta alla sua conclusione con il trenino Inter, Milan e Napoli che rimane in testa a distanze invariate: l'unica cosa che è cambiata, non da poco, è il vantaggio rispetto alle inseguitrici come Roma e Juventus, con il trio che tenta una piccola fuga. Nel corso della puntata di domenica sera del Club in onda su Sky Sport 24 sono stati indagati i punti di forza e quelli deboli delle prime tre squadre del campionato. Questo il pensiero espresso dall'opinionista ed ex attaccante Paolo Di Canio.

Le parole di Paolo Di Canio sul nuovo attaccante rossonero Niclas Fullkrug: "Fullkrug è un guascone, è empatico.. Ha faticato e ha avuto tanti infortuni al West Ham: 5 o 6 infortuni muscolari in un anno e mezzo. Qui al Milan deve staccare, è uno dominante: va gestito bene perché è uno che può fare la differenza. Tra lui e Lofuts-Cheek, 1.90 e 1.90, cominci non solo sui calci piazzati ma anche su giocate libere a fare la differenza".